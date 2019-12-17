وادي يقود هجوم المصري أمام إنبي بالدوري

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن تشكيل فريقه لمواجهة إنبي، مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



ومن المقرر أن يلتقي المصري إنبي، مساء اليوم على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري العام.



ويحتل المصري البورسعيدي، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في واحدة والهزيمة في ثلاث مباريات، بينما يحتل إنبي المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في واحدة، والهزيمة في أربع مباريات أخرى.



وجاء تشكيل المصري لمواجهة إنبي كالآتي:-



حراسة المرمى: محمود حمد.



خط الدفاع: أحمد شوشه، وسعيد سيمبوري، وكريم العراقي، وفريد شوقي.



خط الوسط: إسلام عطية، ومفتاح طقطق، وحسن علي، وأحمد ياسر.



خط الهجوم: محمود وادي.



بينما جاءت دكة البدلاء كالآتي:



أحمد عبد الفتاح، وعمر مسعود، وعمر كمال، وإيزي إيميكا، وأحمد عادل، وأيمن ندا، وأوستين أموتو.