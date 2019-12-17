"السيسي": مصر كان لها دور في تهدئة الأوضاع بجنوب السودان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا ننظر لإفريقيا على أننا جزء أصيل منها، موضحًا أننا الآن أصبح لنا صوت بالاعتدال والتوازن والإخلاص تجاه إفريقيا بأكملها.





وأوضح "السيسي"، خلال لقاءه بعدد من الشباب على هامش منتدى شباب العالم، اليوم الثلاثاء، أنه خلال العام المقبل سيتم إطلاق مبادرة إسكات البنادق، مشددًا على أن دور مصر لن ينته بتسليمها رئاسة الاتحاد الإفريقي، وسوف نستمر في دعم جنوب إفريقيا في عملها برئاسة الاتحاد الإفريقي، وسعينا لإنهاء الأزمات الموجودة، موضحًا أن مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي نجحت في إنهاء بعض النزاعات في إفريقيا، وهناك نزاعات تحتاج لوقت أطول لإنهائها.





وشدد الرئيس السيسي، على أن مصر كان لها دور في تهدئة الأوضاع في جنوب السودان وفي مناطق أخرى في إفريقيا، وهذا كان يتم تداوله في الإعلام لكنه لم يكن في بؤرة اهتمام المواطن المصري.



