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تكريم درة في الجامعة الفرنسية بمصر (صور)

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:01 م
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درة
درة
رباب مصطفي
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كرمت الجامعة الفرنسية بمصر الفنانة التونسية درة زروق، عن الأعمال الفنية التي قدمتها خلال مسيرتها في عالم الفن.

وتحدثت درة خلال ندوتها، عن مسيرتها الفنية، وجميع أعمالها التي قدمتها من دراما وسينما، وكيف تخطت كل الأزمات التي واجهتها خلال مشوارها الفني، ووجهت بعض الاجابات ردا على أسئلتهم، ونصحتهم ، بألا يتخلوا عن أحلامهم .

حيث شاركت الفنانة التونسية، أحدث اخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

ونشر الفنانة درة، مجموعة صور وتفاعل معاها جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات عليها.

وظهرت "زروق" مرتدية باكو شتوى أحمر فى أسود، ذات أكمام طويلة، واعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها، ومن الناحية الجمالية، وضعت ميكب هادي وبسيط .

علقت النجمة التونسية على الصور قائلة: "سعيدة بتكريمي فى الجامعة الفرنسية فى مصر وبإستقبال الطلبة لى بكل حب وبكلامى معهم بصدق عن تجربتي ومشواري في الفن والحياة "ونالت العديد من الإعجابات والتعليقات لدى جمهورها".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة درة مسلسل "بلا دليل" مع عدد من نجوم الفن منهم، خالد سليم، نيكولا معوض، جمال عبد الناصر، حازم سمير، اشرف زكى، إخراج منال الصيفي، تأليف انجى علاء.

وتدور أحداث المسلسل حول، "حبيبة" عازفة الجيتار وجدت نفسها في موقف حرج، بعد ما أخبرتها ابنتها أنها شهدت على جريمة قتل "تيمور الهوارى" والتى فعلها زوجها عمر وتسعي حبيبة لمعرفة الحقيقة .
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