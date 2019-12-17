منزل نهى نبيل يتعرض لكارثة بسبب "الأمطار".. شاهد رد فعلها!

تعرض منزل الفاشونيستا والفنانة نهى نبيل للغرق بعدما اجتاحت مياه الأمطار أروقة المنزل بطريقة غير طبيعية، وذلك نظرًا للعاصفة التي شهدتها الكويت خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشرت نهى نبيل مقطع فيديو يوثق لحظة دخول مياه الأمطار بشكل غزير لمنزلها، وغطت المياه الأبواب والسلم الداخلي للمنزل، وذلك دون أن يظهر أي تلف في الأثاث.





وظهرت الفاشينيستا نهى نبيل التي تعتبر من أبرز مشاهير السوشيال ميديا في دولة الكويت، إلى جانب العاملات لديها وقد ظهر عليها الذهول من حجم المياه، إضافة إلى تواجد أحد أبنائها وهو يؤدي رقصة وسط المياه لتعلق "بأنه يشبه أمه لقيامه بالرقص تزامنًا مع غرق المنزل".





جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى، وسبق أن تعرض منزل نهى نبيل العام الماضي للغرق نتيجة الأمطار التي ضربت البلاد وأحدثت سيولًا أغرقت عدة شوارع ومنازل وتسببت بحالة وفاة.





وأغرقت الأمطار الغزيرة يوم الإثنين الماضي عدة شوارع وصالات ومناطق برية في الكويت، نتج عنها حالة وفاة، وسط تحذيرات رسمية لتوخي الحيطة بسبب الأجواء غير المستقرة.