5 أهداف حصيلة فوز مثير للمنصورة على دمنهور بالقسم الثاني



حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنصورة فوزا مستحقاً وعريضاً خارج ملعبه على حساب فريق دمنهور، بثلاثة أهداف مقاب هدفين، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع التاسع للمجموعة الثالثة، من دوري القسم الثاني.



خاض المنصورة اللقاء بتشكيل ضم : عاطف نصحي ، السيد عوض، أحمد فوزي، وائل السعدني ، عبدالرحمن حسان ، حازم هاني-احمد عبدالعال، اسلام حمدينو، عبدالسميع ابراهيم ، أحمد رجبه هريسه ، محروس محمد بومبه.



تقدم المنصورة بهدف في الشوط الاول عن طريق اللاعب أحمد رجب هريسه في الدقيقة 20 من ركلة جزاء.



وفي الشوط الثاني أضاف ومحمد توكل الهدف الثاني للبرتقالي في الدقيقة 10 ، ثم سجل وحيد محسن، الهدف الأول لدمنهور من ركلة جزاء، وأضاف عبد السميع ابراهيم، الهدف الثالث للمنصورة ، ثم إحتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لدمنهور سجل منها وحيد محسن الهدف الثاني.





أدار المباراة الحكم عاطف حسين، وعاونه أحمد عبد العزيز، ومحمود جابر، وحكم رابع عبد العزيز الصباح.



الفوز رفع رصيد المنصورة إلى 10 نقاط، وتوقف رصيد دمنهور عند 14 نقطة.