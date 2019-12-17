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"يلاكورة" YALLAKORA مشاهدة مباراة الترجي والسد يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIME رابط ماتش السد ON LINE

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:21 م
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الترجي والسد
الترجي والسد
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كورة ستار مباراة الترجي ضد السد GOAL KOORA :-
مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق الترجي ضد فريق السد القطري والتي ستقام اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر KOORA ONLINE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الحصول على المركزين الخامس والسادس في بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام نسختها الحالية في قطر YALA SHOOOT PLUS.
موعد مباراة السد القطري ضد الترجي الرياضي التونسي COOL KOORA :-
وسوف تقام المباراة بين فريق السد القطري وفريق الترجي الرياضي التونسي في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة YALA KOORA وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية وفي الساعة الثالثة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي KOORA LIVE.
القنوات الناقلة لمباراة السد ضد الترجي KOORAHD :-
وتقام المباراة بين فريق الترجي الرياضي التونسي وفريق السد القطري عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD، وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات بطولة كأس العالم للأندية بشكل حصري على قنواتها BEIN MATSH وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل حصد المركز الخامس في البطولة.
حصاد الفريقين في كأس العالم للأندية KOORA STAR :-
وكان قد تعرض فريق الترجي الرياضي التونسي للخسارة من فريق الهلال السعودي بنتيجة هدف نظيف في المباراة الأولى له في كأس العالم للأندية YALA LIVE وأيضاً خسر فريق السد القطري من فريق مونتيري المكسيكي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين GOAL KOORA.


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