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البنك المركزي المغربي يثبت سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:18 م
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البنك المركزي المغربي
البنك المركزي المغربي
وكالات
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أعلن البنك المركزي المغربي عن تثبيت سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 بالمئة قائلا إن تكاليف الاقتراض تتماشى مع توقعات التضخم والنمو والمالية العامة في المدى المتوسط.

وقال البنك في بيان بعد اجتماع ربع سنوي لمجلسه إن التضخم سيبلغ في المتوسط 0.3 بالمئة في 2019 بعد أن سجل 1.9 بالمئة في 2018 قبل أن يرتفع إلى 1.1 بالمئة في 2020.

وأضاف البنك أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتباطأ إلى 2.6 بالمئة في 2019 بعد نمو بنسبة ثلاثة بالمئة في 2018 بسبب انخفاض الإنتاج الزراعي الناجم عن تراجع هطول الأمطار.
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الكلمات المفتاحية

معدل التضخم سعر الفائدة البنك المركزي المغربي 2020

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