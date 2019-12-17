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أحمد دبركي يقدم أول كليباته من لوس انجلوس (فيديو)

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:20 م
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أحمد دبركي
أحمد دبركي
الفجر الفني
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انتهي الفنان أحمد دبركي، من تسجيل وتصوير أولى أغنياته بعنوان "إحساس ودفا".

 

الأغنية من كلمات وائل توفيق، ألحان أحمد دبركي، وتوزيع فادي ملك، والكليب من إخراج حسام إبراهيم.

 

دبركي، حرص على تصوير الكليب بمستوى متميز حتى يكون عنوان لانطلاقته مع الجمهور المصري والعربي وتم التصوير في لوس أنجلوس خاصة أن دبركي يقيم في الولايات المتحدة منذ فترة.

 

وأكد أحمد دبركي أنه يستعد لعدد من الخطوات الفنية المتميزة ما بين مصر والولايات المتحدة ولكن بعد التأكد من نجاح اولى أغنياته إحساس ودفا.

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