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الجيش الوطني الليبي يحرز تقدماُ جديداُ في طرابلس

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:10 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أحرز الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، تقدماً جديداً في العاصمة الليبية طرابلس، التي تسيطر عليها ميليشيات تعمل تحت إمرة رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.

وصرح مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي العميد خالد المحجوب، بأن القوات المسلحة تتقدم في طريق المطار جنوبي العاصمة طرابلس، وتتحرك القوات لإحكام الطوق على مناطق جديدة.

كما أشار مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، إلى أن دفاعات الميليشيات في طرابلس بدأت تتقهقر، لافتاً إلى أن قوات الجيش الوطني أصبحت متحاذية في مناطق عدة بطرابلس؛ لإحكام السيطرة عليها، والقضاء على تحركات الميليشيات.

وقال العميد خالد المحجوب: إن "عصابات وميليشيات تقاتل في طرابلس تجمعها الجريمة والإتجار بالبشر والوقود، وقد انتقلنا من مرحلة التقدم في المحاور إلى مرحلة التقدم في المناطق داخل طرابلس".

هذا وسيطر قوات الجيش الليبي على طريق المطار الممتد من "كوبري" المطار إلى طريق مفترق الأصفاح، وحتى النقلية جنوبي طرابلس، نقلاً عن فضائية "سكاي نيوز بالعربية".

وشنّ سلاح الجو الليبي، في وقت سابق من اليوم، ثلاث غارات على ميليشيات طرابلس في عين زارة، جنوبي العاصمة طرابلس.

وحقق الجيش الوطني الليبي، خلال الأيام الماضية، تقدماً ضد ميليشيات طرابلس، وسيطر على مناطق الساعدية وكوبري الزهراء وعين زارة جنوبي العاصمة، واستهدفت غارات جوية للجيش الوطني الليبي مواقع الميليشيات المسلحة في مدينة سرت.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي عُقد مساء أمس الإثنين، إن الجيش "لن يقبل بوجود جندي أجنبي واحد على أراضي ليبيا"، مؤكداً على أن بلاده "ليست قطر التي احتُلت بقواعد تركية"، وذلك تعليقا على اتفاق فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يمهد لوجود قوات تركية على الأرض.

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