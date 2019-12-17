Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل كريستال بالاس وبرايتون بالجولة الـ17

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:09 م
Advertisements
كريستال بالاس
كريستال بالاس
Advertisements
لعب فريق كريستال بالاس كريستال، مباراة كبيرة، أمام ضيفه برايتون، في المباراة التي جمعتهما، مساء الاثنين 16/12/2019، على ملعب "سيلهرست بارك" في ختام مبارايات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

كريستال بالاس يتعادل مع برايتون

تعادل "ويلفريد زاها" لاعب كريستال بالاس، لفريقه، قبل انتهاء المباراة، وسجل هدفاً في الدقيقة الـ76 من زمن الشوط الثاني، ليعود بنتيجة المباراة للبداية، بعدما تقدم برايتون في الدقيقة الـ54 عن طريق نيال موباي.

كريستال بالاس بالمركز الـ13

وصل كريستال بالاس، إلى النقطة الـ23، ويقع في المركز التاسع بترتيب الدروي الإنجليزي الممتاز، وارتفع رصيد برايتون، إلى النقطة 20، محتلاً المركز الـ13 من جدول الترتيب.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل كريستال بالاس

وبختام مبارايات الجولة الـ17، بمباراة كريستال بالاس وبرايتون، يظل ليفربول، الذي يلعب في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، في الصدارة، برصيد 49 نقطة، بعد مرور 17 جولة، لم يتلقى فيها أي هزيمة، وفاز في 16 مباراة وتعادل في مباراة وحيدة.

1- ليفربول   49
2- ليستر سيتي  39
3- مان سيتي   35
4- تشيلسي     29   
5- توتنهام     26
6- مان يونايتد  25 
7- شيفيلد  25 
8- ويلفرهامبتون 24 
9- كريستال بالاس 23
10- أرسنال    22 
11- نيوكاسل   22
12- بيرنلي     21   
13- برايتون   20  
14- بورنموث  19 
15- وست هام  19 
16- إيفرتون    18 
17- أستون فيلا 15 
18- ساوثهامبتون 15 
19- نورويتش  12   
20- واتفورد    9

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليفربول في الصدارة كريستال بالاس وبرايتون كريستال بالاس ترتيب الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

حارس الطلائع: هدف مصطفى محمد غير صحيح

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ يوم

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. كريستيانو رونالدو يحدد "فريق" اعتزاله

منذ ساعتين و 21 دقيقة

صدمة جديدة للأهلي في صفقة بليسينج إليكي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يطلب رسميا المهاجم الأجنبي

منذ حوالي 6 ساعات

البابا تواضروس: البلد كانت بتتسرق في عهد مرسي

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ أقل من ساعتين

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجآت في تشكيل الأهلي ضد الإسماعيلي

منذ ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

موضوعات متعلقة

طرد تريزيجيه في الدوري الإنجليزي.. ملخص وأهداف مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على أستون فيلا

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم السبت 23/11/2019 والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

فيديو.. كريسال بالاس يسجل التعادل أمام ليفربول

فيديو.. فيرمينو يتقدم من جديد لفريق ليفربول أمام كريستال بالاس

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم بعد فوز مانشستر سيتي

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
02:41 م

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

مفاجآت في تشكيل الأهلي ضد الإسماعيلي

03:26 م

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

02:34 م

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

06:22 ص

صدمة جديدة للأهلي في صفقة بليسينج إليكي (فيديو)

12:33 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status