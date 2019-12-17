ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل كريستال بالاس وبرايتون بالجولة الـ17

لعب فريق كريستال بالاس كريستال، مباراة كبيرة، أمام ضيفه برايتون، في المباراة التي جمعتهما، مساء الاثنين 16/12/2019، على ملعب "سيلهرست بارك" في ختام مبارايات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.





كريستال بالاس يتعادل مع برايتون





تعادل "ويلفريد زاها" لاعب كريستال بالاس، لفريقه، قبل انتهاء المباراة، وسجل هدفاً في الدقيقة الـ76 من زمن الشوط الثاني، ليعود بنتيجة المباراة للبداية، بعدما تقدم برايتون في الدقيقة الـ54 عن طريق نيال موباي.





كريستال بالاس بالمركز الـ13





وصل كريستال بالاس، إلى النقطة الـ23، ويقع في المركز التاسع بترتيب الدروي الإنجليزي الممتاز، وارتفع رصيد برايتون، إلى النقطة 20، محتلاً المركز الـ13 من جدول الترتيب.





ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل كريستال بالاس





وبختام مبارايات الجولة الـ17، بمباراة كريستال بالاس وبرايتون، يظل ليفربول، الذي يلعب في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، في الصدارة، برصيد 49 نقطة، بعد مرور 17 جولة، لم يتلقى فيها أي هزيمة، وفاز في 16 مباراة وتعادل في مباراة وحيدة.





1- ليفربول 49

2- ليستر سيتي 39

3- مان سيتي 35

4- تشيلسي 29

5- توتنهام 26

6- مان يونايتد 25

7- شيفيلد 25

8- ويلفرهامبتون 24

9- كريستال بالاس 23

10- أرسنال 22

11- نيوكاسل 22

12- بيرنلي 21

13- برايتون 20

14- بورنموث 19

15- وست هام 19

16- إيفرتون 18

17- أستون فيلا 15

18- ساوثهامبتون 15

19- نورويتش 12

20- واتفورد 9



