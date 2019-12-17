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مشاهدة مباراة السد والترجي Sadd vs ES Tunis LIVE FREE بث مباشر يلا شوت رابط ماتش السد FIFA Club World Cup

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:12 م
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مشاهدة مباراة السد والترجي
مشاهدة مباراة السد والترجي
الفجر الرياضي
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شاهد عبر موقع الفجر الرياضي بث مباشر اليوم االثلاثاء 17 ديسمبر لمباراة السد القطري والترجي التونسي yalla shoot

شاهد مباراة السد القطري والترجي التونسي يلا كورة، متابعة مباراة الترجي والسد اليوم في كأس العالم للأندية cool kora ، متابعة مباراة االسد والترجي أونلاين، شاهد عبر الإنترنت مباراة السد القطري والترجي التونسي اليوم لايف كورة برابط سريع جودة عالية مباشرة.

ويشهد إستاد خليفة الدولي بالدوحة مواجهة عربية من العيار الثقيل تجمع نادي السد yalla kora ونادي الترجي التونسي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس من بطولة كأس العالم للأندية.

متابعة بث حي ومباشر لمباراة الترجي والسد mobi kora.

وتشهد المباراة مواجهة قوية خارج الخطوط تجمع المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب السد kora star ومعين شعباني مدرب نادي الترجي التونسي.
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التشكيل المتوقع لمباراة الترجي واالسد
شاهد مباشرة بث مباشر لمباراة الترجي والسد في كأس العالم للأنديةcool kora رابط سريع جودات متعددة، متابعة مباراة السد والترجي اليوم live7hd رابط مباشر جودة عالية، مشاهدة بث قناة bein sports على الإنترنت جودة يوتيوب.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل السد dawri plus كما يلي

حراسة المرمى: سعد الشيب
خط الدفاع: بيدرو ميجيل – طارق سلمان – خوخي بوعلام – عبدالكريم حسن
خط الوسط: سالم الهاجري – جابي – أكرم عفيف
خط الهجوم: حسن الهيدوس – تاي هي نام - بغداد بونجاح

بينما من المتوقع أن يكون تشكيل نادي الترجي على النحو التالي.
حراسة المرمى: المعز بن شريفية
خط الدفاع: إلياس شيتي – عبدالقادر بدران – محمد على يعقوب – سامح الدربالي
خط الوسط: عبدالرؤوف بينجويت – فوسيني كوليبالي – كوامي بونسو
خط الهجوم: حمود الحوني – إبراهيم واتارا – أنيس البدري

موعد مباراة الترجي والسد اليوم في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة لها
يمكنكم متابعة مباراة الترجي والسد من خلال kora live رابط سريع جودة عالي، أو من خلال الرابط koora online دون تقطيع.

هذا وتنقل المباراة في تمام الساعة االرابعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء 17 ديسمبر، بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة Alkass three HD بصوت أحمد الطيب، بالإضافة لقناة1 bein Sports HD بصوت علي محمد علي.


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مشاهدة مباراة الترجي السد القطري الترجي والسد

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