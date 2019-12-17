مشاهدة مباراة السد والترجي Sadd vs ES Tunis LIVE FREE بث مباشر يلا شوت رابط ماتش السد FIFA Club World Cup

شاهد عبر موقع الفجر الرياضي بث مباشر اليوم االثلاثاء 17 ديسمبر لمباراة السد القطري والترجي التونسي yalla shoot





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ويشهد إستاد خليفة الدولي بالدوحة مواجهة عربية من العيار الثقيل تجمع نادي السد yalla kora ونادي الترجي التونسي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس من بطولة كأس العالم للأندية.





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وتشهد المباراة مواجهة قوية خارج الخطوط تجمع المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب السد kora star ومعين شعباني مدرب نادي الترجي التونسي.

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التشكيل المتوقع لمباراة الترجي واالسد

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ومن المتوقع أن يكون تشكيل السد dawri plus كما يلي





حراسة المرمى: سعد الشيب

خط الدفاع: بيدرو ميجيل – طارق سلمان – خوخي بوعلام – عبدالكريم حسن

خط الوسط: سالم الهاجري – جابي – أكرم عفيف

خط الهجوم: حسن الهيدوس – تاي هي نام - بغداد بونجاح





بينما من المتوقع أن يكون تشكيل نادي الترجي على النحو التالي.

حراسة المرمى: المعز بن شريفية

خط الدفاع: إلياس شيتي – عبدالقادر بدران – محمد على يعقوب – سامح الدربالي

خط الوسط: عبدالرؤوف بينجويت – فوسيني كوليبالي – كوامي بونسو

خط الهجوم: حمود الحوني – إبراهيم واتارا – أنيس البدري





موعد مباراة الترجي والسد اليوم في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة لها

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هذا وتنقل المباراة في تمام الساعة االرابعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء 17 ديسمبر، بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة Alkass three HD بصوت أحمد الطيب، بالإضافة لقناة1 bein Sports HD بصوت علي محمد علي.







