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"كعب الغزال" لـ حسن شاكوش تحتل المركز الأول في تريند اليوتيوب

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:12 م
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حسن شاكوش
حسن شاكوش
سعد نبيل
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طرح المطرب الشعبي حسن شاكوش، أحدث أغانيه بعنوان "كعب الغزال"، وذلك علي العديد من القنوات الفضائية واليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

وتصدرت الأغنية المرتبة الأولي علي موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، واستطاعت أن تكون رقم واحد في قائمه التريند والأكثر مشاهدة.

 

"كعب الغزال" كلمات مصطفي حدوته وتوزيع إسلام ساسو والحان محمد صالح ويستعد الفترة القادمة لتسجيل عدد من الأغاني الذي يظهر فيها بشكل مختلف بعيدا عن فكره المهرجانات .

"كعب الغزال" لـ حسن شاكوش تحتل المركز الأول في تريند اليوتيوب
"كعب الغزال" لـ حسن شاكوش تحتل المركز الأول في تريند اليوتيوب
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