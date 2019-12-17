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تشكيل السد الرسمي أمام الترجي.. مشاهدة مباراة السد والترجي بث مباشر الآن رابط مجاني bein sport

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:03 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، عن تشكيل فريقه لمواجهة الترجي التونسي، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بنهائيات كأس العالم للأندية والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة حاليًا.

وكان الترجي التونسي، تلقى هزيمة أمام الهلال السعودي، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور ربع النهائي، فيما خسر السد من مونتيري المكسيكي بثلاثية مقابل هدفين، لحساب نفس الجولة

وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمي : مشعل برشم.

الدفاع : حامد إسماعيل – بو علام خوفي – طارق سلمان – عبدالكريم حسن.

الوسط :وو يونج – جابي – أسد.

الهجوم : عفيف – الحيدوس – بغداد بونجاح.

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