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اسكواش الكويت يهزم جامايكا ببطولة العالم بواشنطن

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:56 م
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وليد الصميعي
وليد الصميعي
الفجر الرياضي
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فاز منتخب الكويت ممثل العرب مع المنتخب الوطني المصري في بطولة العالم للاسكواش للفرق بالولايات المتحدة علي منتخب جامايكا ٢/١ في مباراة قوية تفوق فيها لاعبو المنتخب الكويتي علي الرامزي وعبدالله المزين ليضع المنتخب قدمه نحو التاهل للدور ال١٦ .

وأعرب الكابتن وليد الصميعي رئيس الاتحاد الكويتي ورئيس البعثة عن ارتياحه بعناصر المنتخب لهذا الفوز موكدا ان فريقه قدم عرضا رائعا استحق عليه الفوز .

ويواجه المنتخب الكويتي في اللقاء القادم منتخب هونج كونَج في ختام دوري المجموعات ووقع المنتخب الكويتي في مجموعة صعبة للغاية ضمت استراليا المصنف السابع علي العالم الي جانب هونج كونج وجامايكا
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