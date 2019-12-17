اسكواش الكويت يهزم جامايكا ببطولة العالم بواشنطن

فاز منتخب الكويت ممثل العرب مع المنتخب الوطني المصري في بطولة العالم للاسكواش للفرق بالولايات المتحدة علي منتخب جامايكا ٢/١ في مباراة قوية تفوق فيها لاعبو المنتخب الكويتي علي الرامزي وعبدالله المزين ليضع المنتخب قدمه نحو التاهل للدور ال١٦ .





وأعرب الكابتن وليد الصميعي رئيس الاتحاد الكويتي ورئيس البعثة عن ارتياحه بعناصر المنتخب لهذا الفوز موكدا ان فريقه قدم عرضا رائعا استحق عليه الفوز .



