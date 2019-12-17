Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصدر بالأهلي يكشف لـ "الفجر الرياضي" موقف معلول من المشاركة أمام الإسماعيلي

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:54 م
Advertisements
علي معلول
علي معلول
علي نبوي
Advertisements
كشف مصدر داخل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، موقف التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر من المشاركة في المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي.

ويغيب معلول عن المشاركة مع الفريق الأحمر منذ مباراة النجم الساحلي الشهر الماضي والتي خسرها الأهلي بهدف دون رد بسبب إصابته بشد في العضلة الضامة.

وخضع معلول لبرنامج تأهيلي تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق الأحمر ، للتعافي من الإصابة التي لحقت به.

وقال المصدر بأن معلول جاهز من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة الإسماعيلي المقبلة ، واللاعب متواجد في التدريبات بشكل طبيعي.

وأضاف المصدر بأن مسألة مشاركة معلول في مباراة الإسماعيلي يتوقف على جاهزيته البدنية ، بجانب رأي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء الخميس المقبل على ستاد المكس في إطار مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

علي معلول الاهلي ضد حرس الحدود الاهلي

أخبار تهمك

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

منذ حوالي 18 ساعة

حارس الطلائع: هدف مصطفى محمد غير صحيح

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجآت في تشكيل الأهلي ضد الإسماعيلي

منذ ساعة

عاجل.. كريستيانو رونالدو يحدد "فريق" اعتزاله

منذ ساعتين و 22 دقيقة

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ يوم

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

منذ نصف ساعة

البابا تواضروس: البلد كانت بتتسرق في عهد مرسي

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ أقل من ساعتين

صدمة جديدة للأهلي في صفقة بليسينج إليكي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يطلب رسميا المهاجم الأجنبي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

رينيه فايلر يطالب بتجهيز ظهير الأهلي

الحيرة تضرب فايلر قبل مواجهة الأهلي أمام كانو سبورت

فايلر يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك

أول الراحلين عن الأهلي في عهد رينيه فايلر

أخبار الأهلي اليوم السبت: الإعلان عن مدة غياب معلول.. ورعب في الأهلي بسبب كهربا.. وشكوي حكم موقعة النجم

الراحة ممنوعة في الأهلي عقب مواجهة وادي دجلة وتطور جديد في عودة معلول

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
02:41 م

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

مفاجآت في تشكيل الأهلي ضد الإسماعيلي

03:26 م

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

02:34 م

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

06:22 ص

صدمة جديدة للأهلي في صفقة بليسينج إليكي (فيديو)

12:33 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status