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أحمد الفيشاوي مع والدته وزوجته:"العائلة أولًا"

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:48 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له تجمعه بأسرته على حسابه الشخصي، وتفاعل معه جمهوره، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة.

 

وعلق "الفيشاوي"، على الصورة: "العائلة اولا" ونالت الصورة العديد من الاعجابات والتعليقات.

 

"أشباح أوروبا"

 

يشار أن الفنان احمد الفيشاوي، شارك فى بطولة فيلم "اشباح أوروبا"، وشارك فى بطولة الفيلم عدد من نجوم الفن، هيفاء وهبي، مصطفي خاطر، اروى جودة، عباس ابو الحسن، إخراج محمد عبد الرحمن حماقى، تأليف كريم فاروق.

 

"ولاد رزق2"

 

أحمد الفيشاوى، شارك فى بطولة فيلم "أولاد رزق 2" الذى حقق نجاحاً كبيراً، وتدور أحداث الفيلم، حول أربعة أشقاء بعد ثلاث سنوات من انتهاء الجزء الأول من الفيلم، يحاولون الحفاظ على اتفاقهم بالبعد عن السرقة والجرائم،لكن بحدث يفاجئهم بتغير حياتهم رأس على عقب، بدخولهم إلى عالم الجرائم ثم يواجهون صعوبات شديدة مع عدد كبير من المحترفين في الإجرام، وشارك في بطولته الفنان احمد عز، وعدد من نجوم الفن منهم، عمرو يوسف،احمد داوود، غادة عادل، إياد نصار، محمد ممدوح، إخراج طارق العريان.

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