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البدري وواتارا يقودان هجوم الترجي أمام السد بمونديال الأندية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:45 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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أعلن معين الشعباني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي، عن تشكيل فريقه لمواجهة السد القطري، على تحديد المركزين الخامس والسادس بنهائيات كأس العالم للأندية والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة حاليًا.

وأجرى مدرب الفريق تغييرين في مواجهة اليوم أمام السد وهما خليل شمام مكان محمد علي اليعقوبي و محمد علي بن رمضان مكان عبد الرؤوف بن غيث.

وكان الترجي التونسي، تلقى هزيمة أمام الهلال السعودي، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور ربع النهائي، فيما خسر السد من مونتيري المكسيكي بثلاثية مقابل هدفين، لحساب نفس الجولة.

وجاء تشكيل الترجي التونسي كالآتي:-

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: عبد القادر بدران – خليل شمام – سامح الدربالي – إلياس الشتي.

خط الوسط: بونسو كوامي – فوسيني كوليبالي – محمد علي بن رمضان – حمدو الهوني.

خط الهجوم: أنيس البدري وإبراهيما واتارا.
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