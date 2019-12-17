Advertisements
Advertisements
Advertisements

كريستال بالاس ما بين التعادل والإصابات والانتقالات الشتوية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:36 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
شهدت المرحلة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز تعادل إيجابى بين نادي كريستال بالاس وضيفه نادي برايتون وذلك في مبارتهما يوم الاثنين.
 
أحداث مباراة كريستال بالاس مع برايتون

حقق كلا من الناديين هدف واحد، في البداية كانت الغلبة لبرايتون حين أحرز اللاعب" نيال موباي" هدف في الدقيقة 54 ولكن استطاع لاعب نادي كريستال "ويلفريد زاها" إحراز هدف التعادل في الدقيقة 76.

وبالوصل لتلك النتيجة استطاع كريستال بالاس رفع رصيده إلى 23 نقطة ليحتل المركز التاسع، وفي المقابل وصل رصيد برايتون الى 20 نقطة محرزا المركز الثالث عشر.

كريستال بالاس المبتلى بالإصابات

شهدت مباراة بالاس مع برايتون خروج لاعبه "ييرو ريدفولد" بين الشوطين بسبب تفاقم إصابته فى أعلى الساق.

ومن قبل ذلك تسببت الإصابات في غياب عدد من لاعبي الفريق منهم الظهير الأيسر "باتريك فان آنهولت" وزميله "جيفري شلوب" في المركز ذاته إضافة إلى قلب الدفاع "جاري كاهيل" والجناح "أندروس تاونسند"  كما تم ايقاف لاعبه "مامادو ساكو".

كريستال بالاس بعيد عن سوق الانتقالات حتى الان

قال روي هودسون مدرب كريستال بالاس إنه يحاول إقناع ملاك النادي وخاصة الملاك الامريكيين منهم، بتوفير المبالغ المالية ليدخلوا سوق الانتقالات، لتعزيز صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 

وأضاف أنه يجد أن الفريق كان في حاجة لذلك في الصيف، لكن كل المساعي لضم اللاعبين المهمين لتعزيز التشكيلة باءت بالفشل،لم يتغير شيء في حين ان الحدث مستمر عن نفس المراكز المطلوبة.

المباراة القادمة لـ "كريستال بالاس"

ستكون المباراة القادمة لكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل، ضد نيوكاسل يونايتد،  صاحب المركز 11 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كريستال بالاس سوق الانتقالات روي هودسون برايتون الدوري الإنجليزي الانتقالات الشتوية

أخبار تهمك

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 19 ساعة

حارس الطلائع: هدف مصطفى محمد غير صحيح

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

منذ حوالي 18 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. كريستيانو رونالدو يحدد "فريق" اعتزاله

منذ ساعتين و 24 دقيقة

صدمة جديدة للأهلي في صفقة بليسينج إليكي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

مفاجآت في تشكيل الأهلي ضد الإسماعيلي

منذ ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ يوم

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

منذ 33 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ أقل من ساعتين

البابا تواضروس: البلد كانت بتتسرق في عهد مرسي

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يطلب رسميا المهاجم الأجنبي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

بمشاركة حجازي.. وست بروميتش يودع كأس الرابطة الإنجليزية أمام كريستال بالاس

بورنموث يخطف فوزا قاتلا من أمام كريستال بالاس

التشكيل الأساسي لمباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

روما يرصد 25 مليون إسترليني للتعاقد مع مدافع كريستال بالاس

رسميا.. هدف تاونسيند الأفضل في البريميرليج هذا الموسم

مان يونايتد ضد كريستال بالاس | خسارة غير متوقعة للشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
02:41 م

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

02:34 م

مفاجآت في تشكيل الأهلي ضد الإسماعيلي

03:26 م

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

06:22 ص

صدمة جديدة للأهلي في صفقة بليسينج إليكي (فيديو)

12:33 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status