كريستال بالاس ما بين التعادل والإصابات والانتقالات الشتوية

شهدت المرحلة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز تعادل إيجابى بين نادي كريستال بالاس وضيفه نادي برايتون وذلك في مبارتهما يوم الاثنين.

أحداث مباراة كريستال بالاس مع برايتون





حقق كلا من الناديين هدف واحد، في البداية كانت الغلبة لبرايتون حين أحرز اللاعب" نيال موباي" هدف في الدقيقة 54 ولكن استطاع لاعب نادي كريستال "ويلفريد زاها" إحراز هدف التعادل في الدقيقة 76.





وبالوصل لتلك النتيجة استطاع كريستال بالاس رفع رصيده إلى 23 نقطة ليحتل المركز التاسع، وفي المقابل وصل رصيد برايتون الى 20 نقطة محرزا المركز الثالث عشر.





كريستال بالاس المبتلى بالإصابات





شهدت مباراة بالاس مع برايتون خروج لاعبه "ييرو ريدفولد" بين الشوطين بسبب تفاقم إصابته فى أعلى الساق.





ومن قبل ذلك تسببت الإصابات في غياب عدد من لاعبي الفريق منهم الظهير الأيسر "باتريك فان آنهولت" وزميله "جيفري شلوب" في المركز ذاته إضافة إلى قلب الدفاع "جاري كاهيل" والجناح "أندروس تاونسند" كما تم ايقاف لاعبه "مامادو ساكو".





كريستال بالاس بعيد عن سوق الانتقالات حتى الان





قال روي هودسون مدرب كريستال بالاس إنه يحاول إقناع ملاك النادي وخاصة الملاك الامريكيين منهم، بتوفير المبالغ المالية ليدخلوا سوق الانتقالات، لتعزيز صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





وأضاف أنه يجد أن الفريق كان في حاجة لذلك في الصيف، لكن كل المساعي لضم اللاعبين المهمين لتعزيز التشكيلة باءت بالفشل،لم يتغير شيء في حين ان الحدث مستمر عن نفس المراكز المطلوبة.





المباراة القادمة لـ "كريستال بالاس"





ستكون المباراة القادمة لكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل، ضد نيوكاسل يونايتد، صاحب المركز 11 في الدوري الإنجليزي الممتاز.



