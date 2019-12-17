القبض على عنصر تكفيري فارّ من 24 عاما سجنا

تمكنت منطقة الأمن الوطني ببنقردان من ولاية مدنين، يوم أمس الإثنين 16 ديسمبر 2019، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري أصيل الجهة (26 سنة).





ويذكر بأنه حديث الخروج من السجن، ومفتش عنه لفائدة المحكمة الإبتدائية تونس 01، من أجل "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي"، وصادر في شأنه حكمين بالسجن لمدة 24 سنة.





وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.