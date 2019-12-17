تعرّف على نتائج آخر حملة أمنية بقابس الغربية

في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام، نظمت يوم 16 ديسمبر 2019، منطقة الأمن الوطني بقابس الغربية، حملة أمنيّة شملت كامل مرجع النظر.





وقد أسفرت الحملة، عن تحقيق النتائج التالية:









- إيقاف 07 أشخاص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.





- حجز 05 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.





- تحرير 10 بين محاضر ومخالفات مرورية.





- تحرير 02 محاضر جبائية.





- حجز سيارة دون وثائق.





- حجز شاحنة ثقيلة دون وثائق.