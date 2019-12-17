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تعرّف على نتائج آخر حملة أمنية بقابس الغربية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:37 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام، نظمت يوم 16 ديسمبر 2019، منطقة الأمن الوطني بقابس الغربية، حملة أمنيّة شملت كامل مرجع النظر.

وقد أسفرت الحملة، عن تحقيق النتائج التالية:


- إيقاف 07 أشخاص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.

- حجز 05 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.

- تحرير 10 بين محاضر ومخالفات مرورية.

- تحرير 02 محاضر جبائية.

- حجز سيارة دون وثائق.

- حجز شاحنة ثقيلة دون وثائق.
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