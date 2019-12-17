كشف الفنان محمد حماقي، عن عدم خوفه من التقدم في السن لأنها سُنة الحياة – على حد وصفه.

وقال حماقي: "لا أخاف من التقدم في السن، بالعكس فهى مراحل في حياتنا جميعا وتمتلئ بأشياء مختلفة عن الآن، فهى حياه كلنا هنكبر وهنموت، ولازم منخفش من الحجات اللي أكيدة هتحصل.

كما أضاف: "أنه لا يتوقف عن الغناء أثناء الإستحمام، ولايري أى إحراج من تكرار إرتداء ملابسه أكثر من مرة فهو مثل الأشخاص العاديين، فمن وجهة نظره أنه ليس من الضروري أن لا يرتدي الفنان ملابسه أكثر من مرة".

في سياق آخر يستعد الفنان محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي ضخم على هامش فعاليات مهرجان"المدل بيست"، والذي يعد أضخم مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط وذلك يوم 19 من شهر ديسمبر الجاري.

وسيقدم حماقي، في الحفل مجموعة كبيرة من أبرز أغانيه القديمة والحديثة، حيث من المتوقع أن يشهد الحفل حضور جماهيري كبير.