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حجز 44 خبزة مرطبات مخزّنة في ظروف غير صحية بولاية المهدية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:31 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، يوم أمس الإثنين 16 ديسمبر 2019، عن تحقيق النتائج التالية:

أهم عمليّات الحجز:

- حجز حمولة 04 شاحنات من الملابس المستعملة بتونس العاصمة.

- حجز 44 خبزة مرطبات مخزّنة في ظروف غير صحية بولاية المهدية.

- حجز وإتلاف 2000 لتر من المياه غير صالحة للشرب بولاية بن عروس.

- حجز 2000 قطعة من الملابس المستعملة و15 قطعة "كايك" منتهية الصلوحية بولاية صفاقس.

- حجز 450 كلغ من البطاطا بولاية القيروان.

- حجز 136 قنطار من الفارينة المدعمة بولاية قفصة.

في مجال الأمن العــــام:

- القيام بـ 161 عملية حجز.

- تحرير 46 محضرا عدليّا.

- حجز 04 دراجة نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.

- القيام بـ 70 إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.


في المجال الصحي:

- تحرير 95 محضرا إقتصاديّا.

- تحرير 156 مخالفة صحية.
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