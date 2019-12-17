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حجز 44 خبزة مرطبات مخزّنة في ظروف غير صحية بولاية المهدية
الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:31 م
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مروى الجلاصي
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، يوم أمس الإثنين 16 ديسمبر 2019، عن تحقيق النتائج التالية:
أهم عمليّات الحجز:
- حجز حمولة 04 شاحنات من الملابس المستعملة بتونس العاصمة.
- حجز 44 خبزة مرطبات مخزّنة في ظروف غير صحية بولاية المهدية.
- حجز وإتلاف 2000 لتر من المياه غير صالحة للشرب بولاية بن عروس.
- حجز 2000 قطعة من الملابس المستعملة و15 قطعة "كايك" منتهية الصلوحية بولاية صفاقس.
- حجز 450 كلغ من البطاطا بولاية القيروان.
- حجز 136 قنطار من الفارينة المدعمة بولاية قفصة.
في مجال الأمن العــــام:
- القيام بـ 161 عملية حجز.
- تحرير 46 محضرا عدليّا.
- حجز 04 دراجة نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.
- القيام بـ 70 إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.
في المجال الصحي:
- تحرير 95 محضرا إقتصاديّا.
- تحرير 156 مخالفة صحية.
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