أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، يوم أمس الإثنين 16 ديسمبر 2019، عن تحقيق النتائج التالية:





أهم عمليّات الحجز:





- حجز حمولة 04 شاحنات من الملابس المستعملة بتونس العاصمة.





- حجز 44 خبزة مرطبات مخزّنة في ظروف غير صحية بولاية المهدية.





- حجز وإتلاف 2000 لتر من المياه غير صالحة للشرب بولاية بن عروس.





- حجز 2000 قطعة من الملابس المستعملة و15 قطعة "كايك" منتهية الصلوحية بولاية صفاقس.





- حجز 450 كلغ من البطاطا بولاية القيروان.





- حجز 136 قنطار من الفارينة المدعمة بولاية قفصة.





في مجال الأمن العــــام:





- القيام بـ 161 عملية حجز.





- تحرير 46 محضرا عدليّا.





- حجز 04 دراجة نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.





- القيام بـ 70 إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.









في المجال الصحي:





- تحرير 95 محضرا إقتصاديّا.





- تحرير 156 مخالفة صحية.