«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة السد والترجي بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش السد بدون تقطيع جودة متعددة NOW

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة السد ضد الترجي، عندما يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد مع نظيره الترجي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر الجاري، في إطار المنافسة على المركز الخامس ضمن بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة السد ضد الترجي لمشاهدتها عبر كورة أونلاين ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة السد ضد الترجي فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة السد ضد الترجي، في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة السد ضد الترجي

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة السد ضد الترجي حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 1، في قمة عربية خالصة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العربية والعالمية.

بث مباشر لمباراة السد ضد الترجي كول كورة COOLKORA

يسعى السد بقيادة مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز لإستغلال عاملي الأرض والجمهور لإقناص المركز الخامس من نظيره الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا للنسخة الماضية.

يلا شوت Yalla Shootمباراة السد ضد الترجي

نقدم لكم بث مباشر لمباراة السد ضد الترجي، للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.







