Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدرب مونتيري المكسيكي: كلوب الأفضل بالعالم وسنتأهل لنهائي المونديال على حساب ليفربول

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:29 م
Advertisements
مدرب مونتيري المكسيكي
مدرب مونتيري المكسيكي
محمد الصو
Advertisements
تحدث الأرجنتيني أنطونيو محمد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مونتيري المكسيكي، عن المواجهة الصعبة التي تنتظره أمام ليفربول الإنجليزي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأكد محمد، أن ليفربول يُعد أفضل نادي عالميًا في الوقت الحالي، وقادر على حصد العديد من الألقاب، إلا أنه في نفس الوقت لا يخشى المواجهة وينتظرها لتقديم فريقه أمام العالم بشكل مميز.

وأضاف المدير الفني خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء، أن فريقه سيسعى للحد من قوة ليفربول واستغلال الفترات التي يكون فيها متفوقًا عليه أثناء مباراة الفريقين، من أجل تحقيق الفوز على بطل أوروبا.

وتابع مدرب مونتيري: "اللاعبين جاهزة بشكل كامل وأصبحوا في حالة جيدة، وأعتقد أننا أصبحنا جاهزين بالشكل الكامل، وننتظر المباراة لإظهار ذلك أمام بطل أوروبا".

"الفريق في أفضل حالاته. نعرف منافسنا جيدا ومدى صعوبة المباراة، لكننا هنا للمنافسة مع أفضل الفرق. لدينا حافز كبير وسيكون الملعب هو الفيصل بيننا".

وأكمل أنطونيو: "جئنا لمونديال الأندية، من أجل اللعب بأسلوبنا وأسلحتنا، كلوب واحد من الأسماء المميزة في تدريب كرة القدم بالعالم، ونسعى لتقليل نسبة الأخطاء خلال المباراة، ربما نعمل لمد المباراة لأطول فترة والوصول للأشواط الإضافية، ونرغب في تحقيق اللقب"

واختتم: "أشعر بالفخر والكبرياء بقيادة فريق بحجم مونتيري، بالإضافة إلى اللعب أمام أفضل فريق بالعالم، ونتمنى من الله الوصول لهدفنا وتحقيق إنجاز تاريخي".

ويلتقي مونتيري المكسيكي ليفربول الإنجليزي، والمقرر لها مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مدرب مونتيري المكسيكي

أخبار تهمك

عاجل.. كريستيانو رونالدو يحدد "فريق" اعتزاله

منذ أقل من ساعتين

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ ساعة

حارس الطلائع: هدف مصطفى محمد غير صحيح

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

الآن

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ يوم

مستشفى الأهلي.. 6 لاعبين مهددون بالغياب أمام الإسماعيلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

صدمة جديدة للأهلي في صفقة بليسينج إليكي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يطلب رسميا المهاجم الأجنبي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

البابا تواضروس: البلد كانت بتتسرق في عهد مرسي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد تأهل العين لمواجهة الترجي.. تعرف على تاريخ المواجهات العربية في كأس العالم للأندية

الكشف عن شعار مونديال الأندية 2019 (صورة)

موعد مباراة ليفربول في كأس العالم للأندية.. "كلوب" يعلن مفاجأة لجمهور الرايدز

تنطلق اليوم.. موعد مبارايات كأس العالم للأندية.. والأهلي ضمن قائمة الأفضل عربياً

مونتيري المكسيكي .. معذب العرب في كأس العالم للأندية

موعد مباراة ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي في نصف نهائي مونديال الأندية

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
02:41 م

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

02:34 م

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

06:22 ص

صدمة جديدة للأهلي في صفقة بليسينج إليكي (فيديو)

12:33 م

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

03:58 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status