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«kora on line» بث حي مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ل الترجي والسد اليوم NOW

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:26 م
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بث حي مشاهدة مباراة الترجي والسد
بث حي مشاهدة مباراة الترجي والسد
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يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن توقيت مباراة الترجي والسد القطري والقنوات الناقلة لها، حيث تلعب هذه المباراة من أجل تحديد المركز الخامس في بطولة العالم للأندية المقامة في قطر، ويسعى الفريقان إلى الفوز في هذه المباراة من أجل الحصول على المركز الخامس في البطولة العالمية، ويسعى نادي الترجي إلى مصالحة جماهيره بعد الهزيمة أما الهلال السعودي، إما على الجانب الآخر يسعى صاحب الأرض والجمهور نادي السد القطري إلى الفوز بهذه المباراة من أجل الحصول على المركز الخامس في البطولة المقامة على أرضه قطر.



 

توقيت مباراة الترجي التونسي والسد القطري
يبحث الكثير من محبى نادي الترجي والسد حول العالم لمعرفة توقيت وموعد المباراة الكبيرة المنتظرة بين الترجي والسد في تحديد المركز الخامس في كأس العالم للأندية، وسوف تقام المباراة في المواعيد التالية:-



 

5:30 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية
4:30 مساءاً بتوقيت دولة جمهورية مصر العربية
5:30 مساءاً بتوقيت دولة قطر
3:30 مساءاً بتوقيت دولة تونس
5:30 مساءاً بتوقيت دولة البحرين
6:30 مساءاً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحددة
القنوات الناقلة لمباراة الترجي التونسي والسد
كشفت العديد من القنوات العالمية والعربية على أنها سوف تقوم بتغطية كافة أحداث مباراة الترجي والسد في بطولة العالم للأندية، ومن أبرز تلك القنوات ما يلي :-

قناة الكأس الرياضية 6
قناة بي ان سبورت الرياضية
قناة الكأس الرياضية 3
قناة  20Mediaset SD/HD
قناة BNT 3 HD


 

قديهمك
توقيت مباراة الهلال و فلامنجو في بطولة كأس العالم للأندية والقنوات الناقله لها
القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلامينغو في كأس العالم للأندية

بطاقة مباراة الترجي التونسي والسد القطري في العالم للأندية
المباراة موعد المباراة القناة الناقلة المناسبة
الترجي التونسي ضد السد القطري 5:30 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية قناة الكأس
قناة بي ان سبورت

تحديد المركز الخامس في بطولة العالم للاندية
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