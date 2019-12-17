«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة السد والترجي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط السد مباشر beIN SPORT يوتيوب

بث مباشر لمباراة السد ضد الترجي كورة أونلاين KORAONLINE، عندما تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري ضد الترجي التونسي، في إطار المنافسة على المركز الخامس ضمن بطولة كأس العالم للأندية.





يلا شوت Yalla Shoot لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد ضد الترجي، عبر قناة beIN SPORTS HD 1.





ويقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد ضد الترجي، لمتابعتها في موعدها المحدد بمختلف الجودات دون تقطيع، عبر يلا شوت Yalla Shoot، وكورة جول KORAGOAL.





كورة لايف KORALIVE، حيث تقام مباراة السد ضد الترجي، في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش.







