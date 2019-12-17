«شووت» NOW مشاهدة مباراة الترجي والسد يلا شوت بث مباشر LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش الترجي والسد

في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في بطولة كأس العالم للأندية 2019، يلتقي فريقا السد القطري بقيادة الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني، بمنافسه الترجي الرياضي التونسي بقيادة المدرب معين الشعباني.





ويخوض السد والترجي اللقاء بعدما تلقى الخسارة أمام مونتيري المكسيكي، بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية، بينما خسر الترجي أمام الهلال السعودي بهدف دون رد.





وافتتح السد القطري، مبارياته في مونديال الأندية بالفوز على هينجين بطل أوقيانوسيا بثلاثية مقابل هدف، قبل أن ينهزم أمام بطل المكسيك، في الدور الربع النهائي.





موعد مباراة السد القطري والترجي الرياضي التونسي في كأس العالم للأندية

تنطلق مباراة السد القطري والترجي الرياضي التونسي في كأس العالم للأندية، في تمام الـ 16:30 توقيت القاهرة، 17:30 توقيت مكة المكرمة، 14:30 توقيت جرينتش.

ملعب مباراة السد القطري والترجي الرياضي التونسي في كأس العالم للأندية

تلعب مباراة السد القطري والترجي الرياضي التونسي في كأس العالم للأندية، على ملعب «استاد خليفة الدولي».

حكم مباراة السد القطري والترجي الرياضي التونسي في كأس العالم للأندية

يدير مباراة السد القطري والترجي الرياضي التونسي في كأس العالم للأندية، تحكيميًا الحكم عبدالقادر زيتوني، يساعده كل من أوكتافيان سوفري، سيباستيان أيوجين جيورجها، أوفيديو ألين هاتيجان.

القناة الناقلة لمباراة السد القطري والترجي الرياضي التونسي في كأس العالم للأندية

تنقل مباراة السد القطري والترجي الرياضي التونسي في كأس العالم للأندية، عبر قنوات: beIN Sports HD 1 - 20Mediaset SD/HD -BNT 3 HD