«يلا شوت» مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ل الترجي والسد اليوم NOW

يواجه نادي الترجي التونسي نظيره السد القطري اليوم الثلاثاء، من أجل تحديد المركز الخامس والسادس في كأس العالم للأندية.





وتقام مباراة الترجي والسد على أرضية ملعب استاد خليفة الدولي ضمن منافسات البطولة القارية.





وكان الترجي قد خسر أمام الهلال السعودي بهدف دون رد، بينما خسر السد القطري أمام مونتيري المكسيكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





موعد مباراة الترجي والسد

تقام مباراة الترجي والسد اليوم في تمام الساعة 4:30 بتوقيت مصر و5:30 بتوقيت السعودية و3:30 بتوقيت تونس.









القناة الناقلة لمباراة الترجي والسد

تذاع مباراة الترجي التونسي والسد القطري عبر قناة bein sports HD 1





معلق مباراة الترجي والسد

ويقوم على محمد علي بمهمة التعليق على مباراة الترجي والسد في كأس العالم للأندية.





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الترجي والسد

مباراة الترجي والسد

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