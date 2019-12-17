سيدي بوزيد تحتفل بعيد الثورة في غياب الرؤساء الثلاث.. واستياء الأهالي من قيس سعيّد

إنطلقت صباح اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر للحرية والكرامة في سيدي بوزيد، تحت إشراف والي الجهة وبحضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سمير ماجول، ورئيس الاتحاد التونسي الفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، ونواب الجهة وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية وسط حضور أمني مكثف وذلك بساحة محمد البوعزيزي.





وافتتح المهرجان من خلال تحية العلم وقراءة الفاتحة، وإطلاق 17 طلقة من قبل وحدات الجيش الوطني ثم إلقاء كلمة من قبل هيئة المهرجان وعرض ملحمة تجسيدا للثورة.





وقد خيّمت حالة من الاستياء والتوتر في صفوف الحاضرين، بسبب غياب الرؤساء الثلاثة، حيث عبّر أعضاء هيئة مهرجان الدولي 17 ديسمبر للحرية والكرامة بسيدي بوزيد، عن استيائهم الشديد من عدم حضور رئيس الجمهورية قيس سعيّد، رغم توجيه دعوة رسمية له عن طريق والي سيدي بوزيد منذ ما يزيد عن الشهر.





وطالبت الهيئة بتوضيح واستفسار رسمي منه، وذلك خلال ندوة صحفية عقدت بصفة استثنائية وعاجلة بأحد الفضاأت الخاصة وسط المدينة ظهر اليوم.





كما استنكرت هيئة المهرجان، عدم حضور رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس نواب الشعب، لمواكبة فعاليات المهرجان والإشراف على عيد الثورة التونسية، رغم الاستعدادات الكبيرة وحسن التنظيم من قبل الهيئة، معتبرة أن غياب الرؤساء الثلاثة عن إحياء الذكرى، هو عبارة عن استنقاص وتبخيس لرمزية الشهيد البوعزيزي، وخيبة أمل كبيرة ليس للهيئة فقط بل لأهالي سيدي بوزيد، خاصة الذين حضروا بأعداد غفيرة اليوم.