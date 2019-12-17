"سُحب وشبورة".. الأرصاد توضح حالة الطقس غدا الأربعاء

تتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا الأربعاء، مستقرة، ويميل الطقس للدفء على شمال البلاد، ويكون الطقس في الجنوب حار نهارا وبارد ليلا.





سُحب وشبورة





وقال خبراء الأرصاد الجوية إن البلاد تتعرض غدا لشبورة مائية تعيق رؤية السائقين، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وتكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر، الأمر الذي دفع الأرصاد الجوية تُحذر السائقين أثناء القيادة في الصباح الباكر لتفادي مخاطر الشبورة المائية وخاصة على الطرق الصحراوية.





وعن حالة الموج في البحر (الأحمر - المتوسط)، فتكون الرياح في المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وعن حركة الرياح في الأحمر فتشهد اعتدالا، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.





درجات الحرارة المتوقعة غدا:

- القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة

- الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجة

- مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة

- سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة

- قنا العظمى 21 درجة والصغرى 9 درجة

- أسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة