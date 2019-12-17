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ليلى علوي في حوار مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس (صور)

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:11 م
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بوابة الفجر
آية حمروشي
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- الفن أداه لتهذيب المجتمع وليس فقط أداة للتعبير عنه

- فخورة بتكريمي داخل جامعتي

 

تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، افتتح د. نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اللقاء المفتوح للفنانة ليلى علوي مع طلاب الجامعة بحضور د جيهان رجب وكيلة كلية التجارة ود. طارق منصور وكيل كلية الآداب وأ.د. هبه شاهين رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب ومدير المركز الإعلامي وأ. سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة وا. سهيل حمزة امين مساعد شئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأدارت الحوار الكاتبة الصحفية آمال عثمان .

 

وتضمنت الاحتفالية إهداء نظمى عبد الحميد درع الجامعة تكريمًا لها وتقديرًا لمسيرتها الفنية، وأعربت الفنانة ليلى علوي عن فخرها بالتكريم من جامعتها التى تخرجت منها.

 

مؤكدة أن الفن هو القاطرة لتنمية الثقافة والفكر مشيرة إلى قصة مسلسل بنت من شبرا الذى يستعرض حياة أسرة مصرية من قلب مصر بكل تفاصيلها وأن الفن هو أداة لرفع المستوى الفكرى والثقافى للمجتمع وليس فقط أداة للتعبير عن المجتمع فهى من تحدت الإرهاب بالفن عندما سافرت لتونس عقب حدوث تفجير إرهابى بها، كما أشارت إلى استخدام الفن والموسيقى فى بعض أساليب العلاج النفسى.  

 

واستعرضت مشوارها الفنى الذى وصل لـ ٨٥ فيلمًا و٤١ مسلسلًا و١٠ مسرحيات، وكانت نقطة البداية منذ طفولتها فى برامج الأطفال ودور الطفلة فى المسلسلات والافلام مثل برنامج عصافير الجنة وفتافيت السكر مرورًا بالمسرح وانطلقت فى فترة الجامعة ولم تعتقد آنذاك انها ستمتهن التمثيل طوال حياتها.

 

وعن أكثر أعمالها تأثيرًا في المجتمع استعرضت فيلم إنذار بالطاعة وحب البنات وفيلم يا دنيا يا غرامى وفيلم اضحك الصورة تطلع حلوة والعائلة والناس والمغتصبون الذى ألقى الضوء على جريمة الاغتصاب وتم إصدار قانون بسرعة الحكم فى تلك القضايا والإعلان عن الأحكام لردع المغتصبون.

ليلى علوي في حوار مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس (صور)
ليلى علوي في حوار مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس (صور)
ليلى علوي في حوار مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس (صور)
ليلى علوي في حوار مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس (صور)
ليلى علوي في حوار مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس (صور)
ليلى علوي في حوار مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس (صور)
ليلى علوي في حوار مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس (صور)
ليلى علوي في حوار مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس (صور)
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