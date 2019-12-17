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مي حسن وزوجها شمم الحسن يخطفان الأنظار في أول ظهور بعد الزواج (صور)

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:15 م
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مي حسن وزوجها شمم الحسن
مي حسن وزوجها شمم الحسن
محمود حنفي
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خطفت الفنانة مي حسن، الأنظار في أول ظهور لها بعد الزواج من الفنان العراقي شمم الحسن، حيث ظهرت بإطلالة جذابة في فستان أسود أنيق في حفل الأفضل 2019.

 

ويعد هذا الظهور هو الأول لـ"مي" وزوجها النجم العراقي بعد الزواج، وخطفا الأنظار بإطلالة كلاسيكية طغى عليها اللون الأسود، مما زادها أناقة.

 

وكانت آخر أعمال مي حسن، المشاركة في بطولة فيلم "استدعاء ولي عمرو" والذي قدمت من خلاله شخصية "سارة" حبيبة محمد لطفي، وكذلك مشاركتها في مسلسل "البرنسيسة بيسة" الموسم الرمضاني الماضي.

يذكر أن الفنان العراقي شمم الحسن، شارك منذ انتقاله لمصر في عدة أدوار بطولة في مسلسلات "اختيار إجباري" و"كفر دلهاب"، و"السهام المارقة"، "زودياك" وغيرها من الأعمال الناجحة، ويصور حاليا تصوير فيلم "العنكبوت" مع النجم أحمد السقا.

مي حسن وزوجها شمم الحسن يخطفان الأنظار في أول ظهور بعد الزواج (صور)
مي حسن وزوجها شمم الحسن يخطفان الأنظار في أول ظهور بعد الزواج (صور)
مي حسن وزوجها شمم الحسن يخطفان الأنظار في أول ظهور بعد الزواج (صور)
مي حسن وزوجها شمم الحسن يخطفان الأنظار في أول ظهور بعد الزواج (صور)
مي حسن وزوجها شمم الحسن يخطفان الأنظار في أول ظهور بعد الزواج (صور)
مي حسن وزوجها شمم الحسن يخطفان الأنظار في أول ظهور بعد الزواج (صور)
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