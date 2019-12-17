«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة السد القطري والترجي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الترجي اليوم YALLA SADD
تعتبر هذه المرة
الثانية التي يجمع فيها مونديال الأندية الفريقين في البطولة، وقد تقابلا في عام
2011 وفاز السد على الأخر وكانت المباراة في الدور الثاني من البطولة، وعاند الحظ مرة
أخري وجمع بين الفريقين في مباراة لم يكن أياً منهم يريد الوصول اليها وهي مباراة تحديد
المركزين الخامس والسادس في البطولة وتعتبر مباراة ترضية لكلاً منهم.
مشاهدة مباراة
الترجي الرياضي والسد القطري بث مباشر yalla shoot يلا شوت لايف الان اون لاين لايف اليوم الثلاثاء
17-12-2019 في كأس العالم للأندية
قدم السد أداء
مميز وملفت للأنظار في هذه البطولة وخاصة في مباراة قوية جمعته مع مونتيري ونجح في
الرد على المسكيكي في الشوط الثاني من عمر المباراة ليقلص النتيجة الي 2 – 3 بعدما
أنتهي الشوط الثاني بهدفين نظيفين لصالح مونتيري، ويخوض القطري المباراة الثالثة له
في البطولة الحالية بعدما أفتتح مشواره في المودنديال بالفوزعلي هينجين وأنتهت المباراة
بنتيجة (1 – 3) في الدور الأول، ولكنه تعثر في الدور الثاني أمام مونتيري.
مشاهدة مباراة
الترجي الرياضي والسد القطري بث مباشر yalla shoot يلا شوت لايف الان اون لاين لايف اليوم الثلاثاء
17-12-2019 في كأس العالم للأندية
بينما الترجي الرياضي
قد بدء مسيرته في البطولة أمام الهلال السعودي بالهزيمة ، وانتهت المباراة بهدف نظيف مقابل لا شئ أحرزه اللاعب الفرنسي
" بافيتمبي جوميز" في الدقيقة 73 من عمر وزمن المباراة، وشهد اللقاء عدة
فرص ضائعة للفريقين ولكن فشل الترجي في هز شباك نظيره ليجد نفسه في مواجهة القطري في
مباراة تحديد المركز الخامس.
مشاهدة مباراة
الترجي الرياضي والسد القطري بث مباشر yalla shoot يلا شوت لايف الان اون لاين لايف اليوم الثلاثاء
17-12-2019 في كأس العالم للأندية
بينما الترجي الرياضي
قد بدء مسيرته في البطولة أمام الهلال السعودي بالهزيمة ، وانتهت المباراة بهدف نظيف مقابل لا شئ أحرزه اللاعب الفرنسي
" بافيتمبي جوميز" في الدقيقة 73 من عمر وزمن المباراة، وشهد اللقاء عدة
فرص ضائعة للفريقين ولكن فشل الترجي في هز شباك نظيره ليجد نفسه في مواجهة القطري في
مباراة تحديد المركز الخامس.
مشاهدة مباراة
الترجي الرياضي والسد القطري بث مباشر yalla shoot يلا شوت لايف الان اون لاين لايف اليوم الثلاثاء
17-12-2019 في كأس العالم للأندية
وبهذا قد أنتهي
حلم الفريقين مبكراً للغاية في البطولة والمنافسة علي الذهاب بعيداً في هذه البطولة،
ويسعي كل من الفريقين أنهاء مشاركتهم في المونديال بأفضل شكل ممكن في هذه المباراة.
مشاهدة مباراة
الترجي التونسي والسد القطري altarajiy
vs Al Sadd، اليوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر ديسمير الجاري، على ستاد خليفة
الدولي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقامة في دولة قطر، مباشر في
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