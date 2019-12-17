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«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة السد القطري والترجي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الترجي اليوم YALLA SADD

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:09 م
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مشاهدة مباراة الهلال
مشاهدة مباراة الهلال
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تعتبر هذه المرة الثانية التي يجمع فيها مونديال الأندية الفريقين في البطولة، وقد تقابلا في عام 2011 وفاز السد على الأخر وكانت المباراة في الدور الثاني من البطولة، وعاند الحظ مرة أخري وجمع بين الفريقين في مباراة لم يكن أياً منهم يريد الوصول اليها وهي مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة وتعتبر مباراة ترضية لكلاً منهم.

 

مشاهدة مباراة الترجي الرياضي والسد القطري بث مباشر yalla shoot يلا شوت لايف الان اون لاين لايف اليوم الثلاثاء 17-12-2019 في كأس العالم للأندية

 

قدم السد أداء مميز وملفت للأنظار في هذه البطولة وخاصة في مباراة قوية جمعته مع مونتيري ونجح في الرد على المسكيكي في الشوط الثاني من عمر المباراة ليقلص النتيجة الي 2 – 3 بعدما أنتهي الشوط الثاني بهدفين نظيفين لصالح مونتيري، ويخوض القطري المباراة الثالثة له في البطولة الحالية بعدما أفتتح مشواره في المودنديال بالفوزعلي هينجين وأنتهت المباراة بنتيجة (1 – 3) في الدور الأول، ولكنه تعثر في الدور الثاني أمام مونتيري.

 

مشاهدة مباراة الترجي الرياضي والسد القطري بث مباشر yalla shoot يلا شوت لايف الان اون لاين لايف اليوم الثلاثاء 17-12-2019 في كأس العالم للأندية

 

بينما الترجي الرياضي قد بدء مسيرته في البطولة أمام الهلال السعودي بالهزيمة ، وانتهت المباراة  بهدف نظيف مقابل لا شئ أحرزه اللاعب الفرنسي " بافيتمبي جوميز" في الدقيقة 73 من عمر وزمن المباراة، وشهد اللقاء عدة فرص ضائعة للفريقين ولكن فشل الترجي في هز شباك نظيره ليجد نفسه في مواجهة القطري في مباراة تحديد المركز الخامس.

 

مشاهدة مباراة الترجي الرياضي والسد القطري بث مباشر yalla shoot يلا شوت لايف الان اون لاين لايف اليوم الثلاثاء 17-12-2019 في كأس العالم للأندية

 

بينما الترجي الرياضي قد بدء مسيرته في البطولة أمام الهلال السعودي بالهزيمة ، وانتهت المباراة  بهدف نظيف مقابل لا شئ أحرزه اللاعب الفرنسي " بافيتمبي جوميز" في الدقيقة 73 من عمر وزمن المباراة، وشهد اللقاء عدة فرص ضائعة للفريقين ولكن فشل الترجي في هز شباك نظيره ليجد نفسه في مواجهة القطري في مباراة تحديد المركز الخامس.

 

مشاهدة مباراة الترجي الرياضي والسد القطري بث مباشر yalla shoot يلا شوت لايف الان اون لاين لايف اليوم الثلاثاء 17-12-2019 في كأس العالم للأندية

 

وبهذا قد أنتهي حلم الفريقين مبكراً للغاية في البطولة والمنافسة علي الذهاب بعيداً في هذه البطولة، ويسعي كل من الفريقين أنهاء مشاركتهم في المونديال بأفضل شكل ممكن في هذه المباراة.

 

مشاهدة مباراة الترجي التونسي والسد القطري altarajiy vs Al Sadd، اليوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر ديسمير الجاري، على ستاد خليفة الدولي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقامة في دولة قطر، مباشر في نقل مباشر وحصري اليوم بجودة عالية


 

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