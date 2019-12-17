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طرح كليب "الفترة اللى فاتت" لـ هشام عباس الخميس المقبل على "مزيكا"

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:11 م
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هشام عباس
هشام عباس
أحمد رمضان متولي
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طرحت اليوم شركتا "عالم الفن ومزيكا" الإعلان التشويقى للفيديو كليب الجديد للنجم هشام عباس لأغنية "الفترة اللى فاتت" على الصفحات الخاصة وعلى قناة مزيكا.

 

الكليب سيتم طرحه الخميس المقبل على اليوتيوب، وهو من بين أغنيات ألبوم هشام عباس "عامل ضجة"  الذى تم طرحه الشهر الماضى.

 

أغنية "الفترة اللى فاتت " من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع هانى ربيع ومن إخراج حازم كتانة.

 

ويقول مطلعها:

الفتره اللى فاتت .. فى حياتى كانت عندى مشاكل متلتلة

طول الفتره اللى فاتت .. فى حياتى كانت الدنيا بايظه ومتقفلة

 

أسيبك إيه مين بس اللى قالك .. لا ياحبيبى شكله شيطان دخلك

روح اسأل قلبك يدلك .. مش حتلاقى مشكلة

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