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هل لمس المرأة في المواصلات ينقض الوضوء؟.. الإفتاء ترد

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:30 م
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أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
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ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جاء فيه: "هل لمس المرأة في المواصلات عند دفع الأجرة ينقض الوضوء؟".

وعقب الشيخ عبد الله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "إن اللمس بباطن الكف ينقض الوضوء أما غيره فلا ينقض".

وأكد مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز بيع الذهب أو تقسيطه؛ لكونه أصبح سلعة.

ولفت "العجمي"، إلى أنه يجوز أن يعطي شخص مال لأحد للحج عن شخص متوفي.

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الكلمات المفتاحية

دار الإفتاء المصرية حكم لمس المرأة في المواصلات الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية

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