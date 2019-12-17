هل اكتتاب أرامكو يؤثر على دعم حساب المواطن؟

قال حساب المواطن إن اكتتاب أرامكو لا يؤثر على تسجيلك في حساب المواطن، وفي حالة انطبقت عليك شروط البرنامج سيشملك الدعم.





ورد حساب المواطن على سؤال مفاداه "جميع الأفراد الذين تم اكتتاب أرامكو بأسمائهم يعتبرون مستثمرين ولا يحق لهم حساب المواطن واعتبارا من الشهر القادم يستبعد أي مستثمر بسوق الأسهم من دعم الكهرباء والبنزين للفرد المكتتب نظرا لاعتبارة من أصحب الدخل المرتفع. . فهل هذا صحيح؟!، على النحو التالي:





يشترط للراغب في الحصول على دعم حساب المواطن أن يستوفي شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، التي تتمثل في التالي:

- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

- يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.



