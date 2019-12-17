"اقرأ" تحقق أحلام الشباب في اكتشاف قدراتهم ومواهبهم الإعلامية

تقدم قناة اقرأ الفضائية من خلال تواجدها في معرض جدة الدولي الخامس للكتاب هذا العام، فرصة مميزة للمواهب الإعلامية من الشباب بمختلف أعمارهم، وهي عبارة عن تجارب أداء مصورة لمن يرغب بالتحدث أمام الكاميرا كمذيع تلفزيوني أو مراسل إخباري، ومن ثم الالتحاق بالمجال الإعلامي.

حيث خصصت "اقرأ" الفترة المسائية لعموم الزوار ، ومن خلال هذه الخدمة التي تتيح لمن يرغب اكتشاف مواهبه الإعلامية وتسليمه نسخة من التجربة فيديو HD، يتوافد زوار المعرض إلى زيارة جناح قنوات اقرأ الفضائية في المعرض أيضاً ليجيب فريق اقرأ المتواجد على كل الأسئلة حول برامج وانشطة قنوات اقرأ الفضائية هذا العام.