بإطلالة "كاجوال".. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

تحرص الفنانة منة فضالي، على مشاركة محبيها صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت منة مجموعة صور جديدة لها، وظهرت في الصور وهي مُرتدية سويت شيرت كاروهات باللون البينك، وبنطلون جينز باللون الأزرق، وأيس كاب باللون البينك، وعلقت منة على الصورة قائلة: "السعادة تبدأ بعلاقاتك لا بعملك ولا بأموالك بل بأجلك".

"قيد عائلي٢"

يُشار أن منة شاركت مؤخرًا في مسلسل "قيد عائلى"، والمسلسل بطولة نضال الشافعي، عزت العلايلي، ميرهان حسين، دينا فؤاد، بوسي، ميرفت أمين، ميرنا وليد، والمسلسل من تأليف محمد رجاء، وميشيل نبيل، إخراج تامر حمزة.

"رحيل زهرة"

والجدير بالذكر أن منة أعلنت مؤخرًا عن مشاركتها في مسلسل "رحيل زهرة"، والمسلسل بطولة منة فضالي، محمود عبد المغني، من إخراج حسني صالح، إنتاج شركة سينرجي ، والجابري.