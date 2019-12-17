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بسبب الضباب.. أربعة حوادث مرور بسوسة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 02:45 م
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صورة توضيحية
صورة توضيحية
مروى الجلاصي
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شهدت الطريق الوطنية رقم 2 على مستوى منطقة البشاشمة التابعة لمعتمدية كندار من ولاية سوسة، صباح اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، أربعة حوادث مرور متفرقة، تمثلت في تصادم بين سيارات، حسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة.

وأوضح تريعة في تصريح لموزاييك، أنه تم تسجيل هذه الحوادث بين الساعة السابعة والعاشرة من صباح اليوم جراء الضباب الكثيف.

وقد أسفرت الحوادث عن إصابة 10 أشخاص بإصابات طفيفة، تم نقلهم إلى المستشفى المحلي بكندار لتلقي الإسعافات اللازمة، إضافة إلى تسجيل خسائر مادية، وفق قوله.
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