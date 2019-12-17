بعد إيداع دفعة ديسمبر.. حساب المواطن يستقبل شكاوي المستفيدين عبر هذا الرابط

بدء حساب المواطن في استقبال شكاوى المستفيدين بعد إيداع دفعة ديسمبر يوم 10 من الشهر الجاري، عن طريق تخصيص رابط لتلقى الشكاوى والاستفسارات حول مبلغ استحقاق الدعم المقدم من البرنامج.





وأوضح حساب المواطن عبر تويتر أنه يمكن للمستفيدين الراغبين في تقديم الشكاوى زيارة الرابط التالي http://ca.gov.sa وهو رابط البوابة الإلكترونية الصحيح والوحيد.





ويذكر أن حساب المواطن أودع 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84%، ليتجاوز عددهم الـ 12.7 مليون مستفيد وتابع.





وقال حساب المواطن إنه بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال، منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.