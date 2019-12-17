كاملة أبو ذكري تستعد لـ"النصابين" بطولة نيللي كريم وآسر ياسين يناير المقبل

أجرت المخرجة كاملة أبو ذكري، عدد من الإجتماعات المكثفة، للوقوف على التحضيرات النهائية استعداد لبدء تصوير مسلسل "النصابين" - اسم مؤقت - بطولة النجمة نيللي كريم وآسر ياسين.

ومن ناحية أخرى استقرت المخرجة كاملة أبو ذكري على مواقع التصوير، المقرر أن تبدأ بها تصوير أولى مشاهد المسلسل مطلع يناير المقبل.

وتدور قصة المسلسل في إطار كوميدي، وتتسارع المواقف الكوميدية بين نيللي وآسر ياسين بتتابع الأحداث.

المسلسل بطولة نيللي كريم، آسر ياسين وآخرون، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إنتاج العدل جروب.