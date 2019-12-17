إلغاء لقاء الحمام مع بيلا في الممتاز "ب"

قرر أحمد صالح حكم لقاء الحمام وبيلا في الجولة التاسعة من القسم الثاني، إلغاء المباراة، بعد بدايتها بـ 7 دقائق، ، بسبب النقص العددي من جانب لاعبي فريق بيلا.



وبدأ فريق بيلا المباراة بـ 7 لاعبين فقط، من الناشئين، لإنقطاع لاعبيه الكبار، بسبب أزمة المستحقات، وسقط أحد اللاعبين بداعي الإصابة، ليقرر الحكم إنهاء اللقاء لعدم وصول العدد القانوني.



بذلك يتم إحتساب اللقاء بفوز الحمام، ووصولة إلى النقطة الـ 11 ، وتوقف رصيد بيلا عند النقطة الرابعة.