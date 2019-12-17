Advertisements
Advertisements
Advertisements

إلغاء لقاء الحمام مع بيلا في الممتاز "ب"

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 02:46 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد تيتو
Advertisements
قرر أحمد صالح حكم لقاء الحمام وبيلا في الجولة التاسعة من القسم الثاني، إلغاء المباراة، بعد بدايتها بـ 7 دقائق، ، بسبب النقص العددي من جانب لاعبي فريق بيلا.

وبدأ فريق بيلا المباراة بـ 7 لاعبين فقط، من الناشئين، لإنقطاع لاعبيه الكبار، بسبب أزمة المستحقات، وسقط أحد اللاعبين بداعي الإصابة، ليقرر الحكم إنهاء اللقاء لعدم وصول العدد القانوني.

بذلك يتم إحتساب اللقاء بفوز الحمام، ووصولة إلى النقطة الـ 11 ، وتوقف رصيد بيلا عند النقطة الرابعة.
Advertisements

أخبار تهمك

حارس الطلائع: هدف مصطفى محمد غير صحيح

منذ حوالي 12 ساعة

مستشفى الأهلي.. 6 لاعبين مهددون بالغياب أمام الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

صدمة جديدة للأهلي في صفقة بليسينج إليكي (فيديو)

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

عاجل.. الأهلي يطلب رسميا المهاجم الأجنبي

منذ حوالي 5 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ حوالي 20 ساعة

"تشافي" يتوقع نتيجة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كريستيانو رونالدو يحدد "فريق" اعتزاله

منذ أقل من ساعة

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

الآن

ثنائي الأزمة في تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ يوم

البابا تواضروس: البلد كانت بتتسرق في عهد مرسي

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
12:33 م

صدمة جديدة للأهلي في صفقة بليسينج إليكي (فيديو)

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

06:22 ص

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

03:58 م

البابا تواضروس: البلد كانت بتتسرق في عهد مرسي

11:34 ص

عاجل.. كريستيانو رونالدو يحدد "فريق" اعتزاله

02:07 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status