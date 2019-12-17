شاحنة نفايات تسير بسرعة 120 كلم.. و"أمانة مكة" تتوعد السائق

عرض قائد شاحنة نفايات كان يسير بسرعة كبيرة، ويتسابق مع شاحنة أخرى على الطريق، حياته وحياة قائدي المركبات الأخرى للخطر.



وتوعدت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه السائق.

وردت أمانة العاصمة المقدسة، عبر حسابها بتويتر، على شكوى من أحد المواطنين «شكرًا لتواصلك أخي الكريم.. ونفيدك بأنه تم استلام شكواك، وجارٍ إحالة الطلب للجهة المختصة لاتخاذ اللازم.. نسعد بخدمتكم في كل وقت».

وكان المواطن «بدر خالد» أرسل لأمانة العاصمة المقدسة مقطعًا مصورًا، وكتب في شكواه «سيارات جمع النفايات تتسابق بسرعة تتجاوز 120 (كيلومترًا) في مكة».