رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة السد القطري والترجي الرياضي بث مباشر رابط ماتش SADD TODAY يلا شوت PLUS رابط مباراة ال

مشاهدة مباراة الترجي الرياضي والسد القطري بث مباشر yalla shoot يلا شوت لايف الان اون لاين لايف اليوم الثلاثاء 17-12-2019 في كأس العالم للأندية

يلتقي فريق الترجي الرياضي مع نظيره السد في مباراة تجمع بينهم اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، على ملعب "استاد خليفة الدولي" في (الدوحة – قطر)، ضمن منافسات تحديد المركز الخامس والسادس في بطولة كأس العالم للأندية 2019/2020.

مشاهدة مباراة الترجي الرياضي والسد القطري بث مباشر

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يجمع فيها مونديال الأندية الفريقين في البطولة، وقد تقابلا في عام 2011 وفاز السد على الأخر وكانت المباراة في الدور الثاني من البطولة، وعاند الحظ مرة أخري وجمع بين الفريقين في مباراة لم يكن أياً منهم يريد الوصول اليها وهي مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة وتعتبر مباراة ترضية لكلاً منهم.

مشاهدة مباراة الترجي الرياضي والسد القطري بث مباشر yalla shoot يلا شوت لايف الان اون لاين لايف اليوم الثلاثاء 17-12-2019 في كأس العالم للأندية

قدم السد أداء مميز وملفت للأنظار في هذه البطولة وخاصة في مباراة قوية جمعته مع مونتيري ونجح في الرد على المسكيكي في الشوط الثاني من عمر المباراة ليقلص النتيجة الي 2 – 3 بعدما أنتهي الشوط الثاني بهدفين نظيفين لصالح مونتيري، ويخوض القطري المباراة الثالثة له في البطولة الحالية بعدما أفتتح مشواره في المودنديال بالفوزعلي هينجين وأنتهت المباراة بنتيجة (1 – 3) في الدور الأول، ولكنه تعثر في الدور الثاني أمام مونتيري.

مشاهدة مباراة الترجي الرياضي والسد القطري بث مباشر yalla shoot يلا شوت لايف الان اون لاين لايف اليوم الثلاثاء 17-12-2019 في كأس العالم للأندية

بينما الترجي الرياضي قد بدء مسيرته في البطولة أمام الهلال السعودي بالهزيمة ، وانتهت المباراة بهدف نظيف مقابل لا شئ أحرزه اللاعب الفرنسي " بافيتمبي جوميز" في الدقيقة 73 من عمر وزمن المباراة، وشهد اللقاء عدة فرص ضائعة للفريقين ولكن فشل الترجي في هز شباك نظيره ليجد نفسه في مواجهة القطري في مباراة تحديد المركز الخامس.

مشاهدة مباراة الترجي الرياضي والسد القطري بث مباشر yalla shoot يلا شوت لايف الان اون لاين لايف اليوم الثلاثاء 17-12-2019 في كأس العالم للأندية

بينما الترجي الرياضي قد بدء مسيرته في البطولة أمام الهلال السعودي بالهزيمة ، وانتهت المباراة بهدف نظيف مقابل لا شئ أحرزه اللاعب الفرنسي " بافيتمبي جوميز" في الدقيقة 73 من عمر وزمن المباراة، وشهد اللقاء عدة فرص ضائعة للفريقين ولكن فشل الترجي في هز شباك نظيره ليجد نفسه في مواجهة القطري في مباراة تحديد المركز الخامس.

مشاهدة مباراة الترجي الرياضي والسد القطري بث مباشر yalla shoot يلا شوت لايف الان اون لاين لايف اليوم الثلاثاء 17-12-2019 في كأس العالم للأندية

وبهذا قد أنتهي حلم الفريقين مبكراً للغاية في البطولة والمنافسة علي الذهاب بعيداً في هذه البطولة، ويسعي كل من الفريقين أنهاء مشاركتهم في المونديال بأفضل شكل ممكن في هذه المباراة.

مشاهدة مباراة الترجي التونسي والسد القطري altarajiy vs Al Sadd، اليوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر ديسمير الجاري، على ستاد خليفة الدولي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقامة في دولة قطر، مباشر في نقل مباشر وحصري اليوم بجودة عالية

مشاهدة مباراة الترجي التونسي والسد القطري

بث مباشر مشاهدة الترجي التونسي والسد القطري، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين، اليوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر ديسمير الجاري،على ستاد خليفة الدولي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقامة في دولة قطر، ويمكن متابعة المباراة في نقل مباشر وحصري أون لاين بدون تقطيع وبجودة عالية، عبر الب المباشر لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب مباشر.

مشاهدة مباراة الترجي التونسي

بث مباشر مباراة اليوم الترجي التونسي، ومن المقرر أن يلتقى بنظيرة السد القطري، على ستاد خليفة الدولي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقامة في دولة قطر، ويمكن متابعة بث مباشر لمباراة اليوم أون لاين بجودة عالية عبر موقع أون.

بث مباشر مباراة اليوم السد القطري، ومن المقرر أن يلتقى بنظيرة الترجي التونسي، على ستاد خليفة الدولي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقامة في دولة قطر، ويمكن متابعة بث مباشر لمباراة اليوم أون لاين بجودة عالية .

موعد مباراة الترجي التونسي والسد القطري كأس العالم للأندية

الساعة 04:30 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 05:30 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 05:30 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 05:30 مساء بتوقيت سوريا.

الساعة 05:30 مساء بتوقيت فلسطين.

مشاهدة مباراة السد القطرى والترجي التونسى فى كاس العالم للاندية بث مباشر بدون تقطيع

السد ضد الترجي

يلتقي فريقى السد القطري مع الترجي التونسي في مواجهة عربية جديدة في النسخة الحالية من مسابقة كأس العالم للأندية المقامة فى قطر، في الرابعة والنصف مساء اليوم على ملعب "خليفة" الدولي في مباراة تحديد صاحب المركز الخامس.

وخسر السد القطري أمام مونتيري المكسيكي بنتيجة 2 – 3، بينما خسر الترجي أمام الهلال بهدف دون مقابل ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

مشاهدة مباراة السد القطرى والترجي التونسى فى كاس العالم للاندية بث مباشر بدون تقطيع

السد ضد الترجي

ويبحث ناديا السد والترجي عن تحقيق الفوز في مباراة اليوم لحفظ ماء الوجه، بعد خيبة الآمال التي أًصابت جماهير الفريقين التي كانت تمني نفسها بالذهاب بعيداً في البطولة.

ويسعى نادي الترجي التونسي لكسر حاجز النحس الذي يلازمه فى المواجهات العربية بتاريخ مشاركاته فى بطولة كأس العالم للأندية، بعدما خسر في نسخة 2011 التي أقيمت في اليابان أمام السد القطري في بداية مشواره بالبطولة 2-1، ليلعب أمام مونتيري المكسيكي ويخسر 3-2 ليحتل المركز السادس.

مشاهدة مباراة السد القطرى والترجي التونسى فى كاس العالم للاندية بث مباشر بدون تقطيع

السد ضد الترجي

وفي النسخة الماضية التي أقيمت في الإمارات، خسر الترجي أمام العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في مباراة شهدت تألق حسين الشحات نجم الاهلي الحالي، وتسببت تلك الهزيمة في تبخر أحلام الترجي في الذهاب بعيداً بالبطولة، ليكتفي بإحتلال المركز الخامس، قبل أن يخسر أمام الهلال السعودي في المواجهة الثالثة.

يبحث ناديا السد والترجي عن تحقيق الفوز في مباراة اليوم لحفظ ماء الوجه، بعد خيبة الآمال التي أًصابت جماهير الفريقين التي كانت تمني نفسها بالذهاب بعيداً في البطولة.

ويسعى نادي الترجي التونسي لكسر حاجز النحس الذي يلازمه فى المواجهات العربية بتاريخ مشاركاته فى بطولة كأس العالم للأندية، بعدما خسر في نسخة 2011 التي أقيمت في اليابان أمام السد القطري في بداية مشواره بالبطولة 2-1، ليلعب أمام مونتيري المكسيكي ويخسر 3-2 ليحتل المركز السادس.

مشاهدة مباراة السد القطرى والترجي التونسى فى كاس العالم للاندية بث مباشر بدون تقطيع

السد ضد الترجي

وفي النسخة الماضية التي أقيمت في الإمارات، خسر الترجي أمام العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في مباراة شهدت تألق حسين الشحات نجم الاهلي الحالي، وتسببت تلك الهزيمة في تبخر أحلام الترجي في الذهاب بعيداً بالبطولة، ليكتفي بإحتلال المركز الخامس، قبل أن يخسر أمام الهلال السعودي في المواجهة الثالثة.



