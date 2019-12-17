الشرطة الأمريكية تنجح في الإمساك بـ"أسد جبلي" أثار الرعب في أحد الأحياء السكنية (صور)

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو مصور، يرصد لحظة الإمساك بـ"أسد جبلي"، تسلل إلى منزل سكني جنوب ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية.





يظهر المطقع المصور، لحظات من الرعب عاشها سكان أحد المنازل بولاية "كاليفورنيا"، وتسبب في حالة من الذعر، حيث قاموا بالإتصال بالشرطة التي حضرت على الفور.





وبحسب الصحيفة، حدثت الواقعة في مدينة "سيمي فالي" بمقاطعة "فينتورا" في وﻻية "كاليفورنيا" الأمريكية، وأشارت إلى أن سكان المنطقة انتبهوا إلى وجود "الأسد الجبل"ي وقيامهم بإبلاغ الشرطة بشأنه.





مما دفع الشرطة المحلية لإصدار تحذيرات عاجلة لسكان المنطقة مشدده على ضرورة بقائهم داخل منازلهم لحين السيطرة على الوضع.





وعلى الفور تم تخدير الأسد الجبلي ونقله بعيدًا عن المنطقة السكنية، على أن يتم إطلاقه في منطقة جبلية بعيدة عن الأحياء السكنية.





يذكر أن "الأسد الجبلي" كان يلتهم حيوان "راكون" قبل الإمساك به، ويظهر في الفيديو قيام المختصين بتخديره وتقييده ثم حمله ونقله من المنزل إلى سيارة.



