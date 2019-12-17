مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

فجر عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل عن فكرة ضم محمود كهربا لاعب الزمالك السابق للقلعة الحمراء قادمًا من ديبورتيفو أفيس البرتغالي.

وقال عدلي القيعي في تصريحات تليفزيونية: "كهربا أهلاوي منذ الطفولة فهو أحد أبناء قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء وعاد لبيته بكل سعادة ورغبة.. الأهلي لم يكن في نيته ضم كهربا ولمن نصدق أن الزمالك سيتركه بدون تسجيل".

وأضاف القيعي: "كل الزمالكاوية قالوا إن كهربا لن ينضم للأهلي.. الزمالك تأخر في تسجيل اللاعب في الوقت المناسب ولم نتسرع في ضمه واللاعب نفسه أراد الانضمام للقلعة الحمراء بعد عدم تجديد عقده في الفريق الأبيض".

وتابع القيعي: "قيل إن الأهلي أخذ اللاعب الهارب بينما الزمالك ضم عصام الحضري بعدما ترك الأهلي ولعب لنادي سيون".

كان الأهلي قد تعاقد مع كهربا لمدة 4 مواسم ونصف الموسم قادمًا من أفيس البرتغالي.