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رد فعل طارق يحيى بعد فوز طلائع الجيش على الزمالك (فيديو)

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 02:16 م
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طارق يحيى
طارق يحيى
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بكى طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش، بعد فوز نادي طلائع الجيش على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين، في المبارة التي كانت بالأمس ضمن منافسات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري العام.

ورد طارق يحيى خلال حديثه لقناة "تايم سبورت"، على الأقاويل التي تتهمه بأنه قام يإراحة عدد كبير من لاعبي طلائع الجيش ليحقق الزمالك الفوز، قائلا "هذه المجموعة بها عدد كبير من الإصابات.. وفوزهم أكبر دليل على 
كل هذه الادعاءات".

وأكد طارق يحيى أنه يعلم جيدا أصول مهنته، ولا يحترم من يوجه له الاتهامات.

ومن جهته، اعتذر طارق يحيى لجمهور الزمالك، نظرا لأنه ابن النادي ويجب أن يتفهموا مكانته كمدرب لطلائع الجيش الآن.

وأوضح طارق يحيى، أنه تولى مسؤولية فريق الزمالك لمدة شهر واحد، وقدم ما ليه من جهد، وتمنى لفريق الزمالك التوفيق في المباريات القادمة.

والتقى فريق طلائع الجيش مع الزمالك أمس وانتهت المباراة بفوز الجيش ب3 أهداف مقابل هدفين للزمالك.

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طلائع الجيش طارق يحيى جمهور الزمالك الزمالك

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