Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الشؤون الإجتماعية يؤكد عدم تلقيه وعودا من الجملي

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 02:29 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
عقد السيد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية صباح اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 بقصر الحكومة، لقاء صحفي مع ممثلي وسائل الاعلام الوطنية والمراسلين المعتمدين بتونس، وذلك بحضور عدد من الاطارات المركزية للوزارة والمؤسسات تحت الاشراف .

وخصّص الطرابلسي هذا اللقاء الصحفي، لتقديم حوصلة الاصلاحات المنجزة في المجال الاجتماعي 2016-2019، وأهم المشاريع المستقبلية.

كما أكد الوزير خلال المؤتمر، أنه لم يتلق أي اتصال أو وعد من قبل رئيس الحكومة الحبيب الجملي، حول الإبقاء عليه في منصب وزير الشؤون الاجتماعية من عدمه في تركيبة الحكومة القادمة، مشدّدا على أنه يواصل مهامه في الحكومة الحالية في إطار استمرارية الدولة.
Advertisements

أخبار تهمك

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

منذ حوالي 17 ساعة

البابا تواضروس: البلد كانت بتتسرق في عهد مرسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يطلب رسميا المهاجم الأجنبي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ يوم

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 17 ساعة

"تشافي" يتوقع نتيجة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

مستشفى الأهلي.. 6 لاعبين مهددون بالغياب أمام الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

الآن

حارس الطلائع: هدف مصطفى محمد غير صحيح

منذ حوالي 12 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ حوالي 20 ساعة

صدمة جديدة للأهلي في صفقة بليسينج إليكي (فيديو)

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. كريستيانو رونالدو يحدد "فريق" اعتزاله

منذ أقل من ساعة

ثنائي الأزمة في تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
12:33 م

صدمة جديدة للأهلي في صفقة بليسينج إليكي (فيديو)

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

06:22 ص

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

03:58 م

البابا تواضروس: البلد كانت بتتسرق في عهد مرسي

11:34 ص

عاجل.. كريستيانو رونالدو يحدد "فريق" اعتزاله

02:07 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status