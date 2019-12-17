وزير الشؤون الإجتماعية يؤكد عدم تلقيه وعودا من الجملي

عقد السيد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية صباح اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 بقصر الحكومة، لقاء صحفي مع ممثلي وسائل الاعلام الوطنية والمراسلين المعتمدين بتونس، وذلك بحضور عدد من الاطارات المركزية للوزارة والمؤسسات تحت الاشراف .





وخصّص الطرابلسي هذا اللقاء الصحفي، لتقديم حوصلة الاصلاحات المنجزة في المجال الاجتماعي 2016-2019، وأهم المشاريع المستقبلية.



