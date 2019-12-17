القبض على ممثل كوميدي وحبسه لمدة أسبوع لسرقته "ملابس وحلل" طليقته

في واقعة طريفة من نوعها، حكمت المحكمة بحبس الممثل الكوميدى السوداني صبري عبد الجليل لمدة شهر وتغريمه بـ5 آلاف جنيه، بسبب اتهام طليقته له بسرقة "ملابس وحلل" من منزلها.

ومن جانبه قال عبد الجليل في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء إن البلاغ كيدي وأنه قضى أسبوع في الحبس ورفض دفع الغرامة وبعدها تم شطب القضية، على أن يتقدم ببلاغ رد شرف ضد طليقته.