Advertisements
Advertisements
Advertisements

القبض على ممثل كوميدي وحبسه لمدة أسبوع لسرقته "ملابس وحلل" طليقته

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 02:34 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

في واقعة طريفة من نوعها، حكمت المحكمة بحبس الممثل الكوميدى السوداني صبري عبد الجليل لمدة شهر وتغريمه بـ5 آلاف جنيه، بسبب اتهام طليقته له بسرقة "ملابس وحلل" من منزلها.

 

 ومن جانبه قال عبد الجليل في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء إن البلاغ كيدي وأنه قضى أسبوع في الحبس ورفض دفع الغرامة وبعدها تم شطب القضية، على أن يتقدم ببلاغ رد شرف ضد طليقته.

Advertisements

أخبار تهمك

البابا تواضروس: البلد كانت بتتسرق في عهد مرسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كريستيانو رونالدو يحدد "فريق" اعتزاله

منذ 43 دقيقة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يطلب رسميا المهاجم الأجنبي

منذ حوالي 5 ساعات

مستشفى الأهلي.. 6 لاعبين مهددون بالغياب أمام الإسماعيلي

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

الآن

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ يوم

صدمة جديدة للأهلي في صفقة بليسينج إليكي (فيديو)

منذ ساعتين و 17 دقيقة

حارس الطلائع: هدف مصطفى محمد غير صحيح

منذ حوالي 12 ساعة

ثنائي الأزمة في تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد

منذ 43 دقيقة

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

"تشافي" يتوقع نتيجة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
12:33 م

صدمة جديدة للأهلي في صفقة بليسينج إليكي (فيديو)

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

06:22 ص

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

03:58 م

البابا تواضروس: البلد كانت بتتسرق في عهد مرسي

11:34 ص

عاجل.. كريستيانو رونالدو يحدد "فريق" اعتزاله

02:07 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status