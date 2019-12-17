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عاجل.. مرتضي منصور يجتمع بكارتيرون عقب هزيمة طلائع الجيش

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 02:26 م
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مرتضي منصور
مرتضي منصور
هانى عصام
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انطلق منذ اجتماع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض.

وأقيم الاجتماع بمكتبة النادي بحضور الجهاز الفني بالكامل بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وأعضاء مجلس إدارة الزمالك.

وكان مرتضى منصور قرر الاجتماع مع لاعبي الزمالك عقب الخسارة الثقيلة من طلائع الجيش،  أمس الأثنين في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن ينطلق تدريب الفريق الأبيض عقب انتهاء جلسة رئيس الزمالك.

وكان الزمالك قد خسر من طلائع الجيش أمس بنتيجة 3-2 في منافسات البطولة المحلية، بعد مباراة قوية من الفريقين شهدت أولي خسارة كارتيرون في رابع مواجهاته مع الأبيض. 
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هزيمة الزمالك مرتضي منصور طلائع الجيش الزمالك الدوري المصري

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