عاجل.. مرتضي منصور يجتمع بكارتيرون عقب هزيمة طلائع الجيش

انطلق منذ اجتماع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض.





وأقيم الاجتماع بمكتبة النادي بحضور الجهاز الفني بالكامل بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وأعضاء مجلس إدارة الزمالك.





وكان مرتضى منصور قرر الاجتماع مع لاعبي الزمالك عقب الخسارة الثقيلة من طلائع الجيش، أمس الأثنين في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





ومن المقرر أن ينطلق تدريب الفريق الأبيض عقب انتهاء جلسة رئيس الزمالك.



